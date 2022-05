Jongen van 14 jaar in ziekenhuis geslagen na tuinfeestje

destelbergen BELOOFD IS BELOOFD. Komt er een nieuwe sport- en recreatie­zo­ne in de Neder­broeks­traat? Wanneer krijgt de basis­school een facelift? En wanneer mogen we de fietsauto­stra­de richting Gent verwachten?

De bestuursperiode van Destelbergen is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Destelbergen. Hoe zit dat nu en nieuwe sport -en recreatiezone in de Nederbroekstraat, gemeentelijk basisschool van Destelbergen en de fietsautostrade richting Gent?

10 mei