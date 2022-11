Jeugdhuis Den Draai is terug in een vernieuwd jasje

Naar aanleiding van de problemen op de site Axminsterhof werd het voor de gemeente duidelijk dat er nood was aan een ontmoetingsplaats voor jongeren in onze gemeente. Momenteel beschikt het niet over jongerencafés of andere laagdrempelige initiatieven voor deze doelgroep. Na een sluiting tijdens de coronaperiode besloot het gemeentebestuur al om in april 2021 een oproep te lanceren voor een heropstart van het jeugdhuis. Meerdere overlegmomenten volgden en daaruit vloeiden er ook concrete stappen om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen.