Iljo Keisse krijgt eigen ‘Kleine Prijs’: “Willen uitgroeien tot profkoers”

Een wedstrijd naar je vernoemen: het is alleen de groten gegeven. Bovendien is die eer voor de meesten pas weggelegd na hun carrière. Keisse daarentegen is vandaag nog renner van Quick-Step Alpha Vinyl Team, maar hij gaat er volgend jaar aan de slag als ploegleider. Hoewel Keisse zeker geen veelwinnaar was op de weg, wilde supporter Dirk Van Hove zijn afscheid van het profpeleton niet zomaar laten passeren. Daarom organiseert hij samen met Peter De Moor en Ronie Keisse een wielerwedstrijd voor de U13, U14 en U15.

Groeien

Geen profrenners aan de streep dus op het 1,7 kilometer lange parcours in de thuishaven van Iljo Keisse, maar dat kan volgens De Moor in de toekomst zeker nog veranderen. “Aangezien wij geen ervaring hadden met de organisatie van profkoers wilden we klein beginnen met een ‘Kleine Prijs', bekent De Moor. “Daarom hebben we in samenspraak met de gemeente beslist dit jaar alleen een Kleine Prijs te organiseren."

Toch kan de organisatie niet klagen over de belangstelling voor het evenement. “Tussen 14 en 18 uur organiseren we voor elke categorie één wedstrijd”, zegt De Moor. “Voor elke categorie schreven zich intussen ruim 30 renners in. Als alles vlot verloopt zouden we volgend jaar kunnen uitbreiden met junioren en nog later met profs. De bedoeling is om uiteindelijk uit te groeien tot een Grote Prijs."

Info en inschrijvingen via www.destelbergenkoers.be