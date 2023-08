Heusdenkermis van 11 tot 20 augustus

Emotionele heropening iconisch pannenkoe­ken­huis­je Gwenola: “Oma en mama zouden zo trots zijn”

Generaties Gentenaren zijn groot geworden in het pannenkoekenhuis van Marie-Christine. Het was geen eenvoudige klus, maar dochter Gaëlle Laurier(43) en rechterhand Fauve Dooms (35) staken het decennia-oude concept van Gwenola in een modern jasje. Gwenola is nu heropend in Ingelandgat. “Gwenola, we hebben je zo gemist”, verzucht Gaëlle samen met vele Gentenaren.