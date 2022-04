Heusden neemt deel aan ‘Maand van de Markt’

Lochristi Gemeente houdt deur op een kier voor tramlijn naar Gent-Dam­poort

Of het er straks ook effectief van komt, blijft nog een vraagteken. Maar de gemeente Lochristi heeft aan De Lijn aangegeven dat het bereid is om in gesprek te gaan over een mogelijke tramlijn tussen Lochristi en Gent-Dampoort. “Of het nu een tram of een bus wordt, we zijn bereid om in debat te gaan”, zegt burgemeester Yves Deswaene (Open Vld).

30 maart