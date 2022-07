Heb jij nog geen Zomerkalender? Haal hem dan nog snel af in de bibliotheek of het gemeentehuis

De Zomerkalender van de gemeente Destelbergen is in alle brievenbussen verspreid tijdens de eerste week van juli. In de Zomerkalender staat elke dag een ‘Dilemma van de Dag’ voor kinderen. Zo kan je nadenken over verschillende dilemma’s zoals: je kamer delen met iemand of altijd op school blijven slapen? Je kan de dilemma’s overleggen met je vriendjes en zo samen de verveling tegengaan. Daarnaast vind je er voor elke dag weetjes, puzzels, coole trucjes en challenges en leuke tips voor buitenactiviteiten. De spelletjes op de kalender zijn bedoeld voor kinderen tussen vijf en tien jaar. Heb jij de kalender toch gemist of wil je een nieuw exemplaar? Dan kan je hem afhalen in de bibliotheek of in het gemeentehuis. Meer informatie vind je hier.