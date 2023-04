Harry Malterpark opent nieuw restaurant: “Met verse producten en plaats voor 250 personen"

Sarah Malter kreeg deze namiddag een private rondleiding van burgemeester Elsie Sierens op de expo over haar vader en circusdirecteur Harry Malter in het GOC in Destelbergen. En ze had ook heugelijk nieuws want volgend seizoen opent een compleet nieuw restaurant in het familie- en dierenpark.