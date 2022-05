Greenagers verkoopt ‘gebruiksvriendelijke planten’ voor een prikje: “Het ideale alternatief voor wie er weinig van kent”

De serre van Aquarella in de Haenhoutstraat is één hectare groot en telt maar liefst 400 verschillende variëteiten. Ruim 25 jaar is het bedrijf expert in leveren, installeren, onderhouden en verhuren of verkoop van planten voor bedrijven en organisaties. In juli 2020 richtten ze echter ook de spin-off Greenagers op waarbij ze elke eerste woensdag van elke maand hun deuren openen voor particulieren. Dan verkopen ze planten, potten en bakken met immense kortingen tot wel 95 procent. “Normaal gezien zijn we een groothandel, maar nu verkopen we rechtstreeks aan de klant. Potten of planten die einde reeks zijn of iets doen we dan van de hand", zegt general manager Benoit Deraedt. “Op die manier willen we mensen kennis laten maken met onze nieuwe manier van telen: hydrocultuur."