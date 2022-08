Gevel van begraafplaats in Destelbergen wordt gerenoveerd

Gent Brand in flatgebouw aan Watersport­baan: Geëvacueer­de bewoners mogen terug naar hun apparte­ment

Er woedde donderdagnamiddag omstreeks 12.00 uur een brand in het appartementsgebouw ‘Van Beveren’ aan de Neermeerskaai, vlakbij de Watersportbaan in Gent. De brand zou ontstaan zijn op de vijfde verdieping. De meeste bewoners werden geëvacueerd en opgevangen in een school. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse.

4 augustus