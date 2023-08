Kop-staartaan­rij­ding aan Watersport­baan, brandweer moet rijbaan schoonma­ken

In de Kreekstraat, een zijstraat van de Noorderlaan aan de Watersportbaan, is donderdagmiddag een verkeersongeval gebeurd waarbij twee voertuigen betrokken waren. Door het ongeval was de rijbaan een tijd lang versperd.