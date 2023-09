DE LOKALE RADIO. Urgent.fm viert twintig jaar in de ether: “Iedereen met een goed idee of goesting mag hier binnenlo­pen”

Geen radiozender zonder alumnus van Urgent.fm in de rangen, geen student in Gent die nog niet langs de studio’s gepasseerd is. En geen Urgent.fm zonder 300 (!) enthousiaste radiomakers die er elke dag hun schouders onder projecten zetten. Van De Brug tot de Vlasmarkt en de Kinépolis tot Gent Jazz: op Urgent.fm hoor je al twintig jaar het mooiste geluid. “Iemand die gewoon binnen wandelt en dan zijn talent ontdekt. Dat is het schoonste. En die tatoeages waren ook wel zot.”