Geliefde kater van Samuel (34) lift onder motorkap van buurman mee naar café: “Hij is nu 7 kilometer van huis aan het ronddwalen”

Melle/Eeklo Animal Trust start inzameling voor verzorging van 24 zieke en verlamde honden na inbeslagna­me: “Eentje had zelfs geen voorpoten”

Hondenasiel Animal Trust start een inzamelactie om de kosten van de verzorging van 24 in beslag genomen honden te bekostigen. “Wat we daar aantroffen heeft een diepe indruk nagelaten, en we zijn nochtans wel wat gewoon”, zegt Eline Ghekiere van Animal Trust. “Alle hulp is nu welkom, want de overheid voorziet alleen een tussenkomst in dierenartskosten voor levensbedreigende situaties”, zucht Eline.

6 januari