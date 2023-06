Garageverkoop Gezinsbond Heusden

Toch weer hoop voor zwemmers? “Neen, het Houtdok wordt geen zwemdok, maar we onderzoe­ken wel drie andere zones”

Gentenaars smachten naar zwemwater in open lucht, en hopen al jaren dat zwemmen in het mooie Houtdok zal worden toegestaan. Bevoegd schepen Filip Watteeuw heeft slecht, maar ook goed nieuws. “In het Houtdok zwemmen zal niet mogelijk zijn, daarvoor is de waterkwaliteit te slecht. Maar met de Vlaamse regels die iets versoepeld zijn, kijken we wel naar drie andere locaties.”