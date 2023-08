Gantoise Horseball Team in Destelbergen is op zoek naar nieuwe leden tussen acht en twaalf jaar

GTE Racing Melle trekt als leider naar 24 Hours of Zolder: “We gaan onze positie verdedigen”

Ondanks de stevige concurrentie van BMW in de klasse TA van het Belcar Endurance Championship, trekt het Oost-Vlaamse GTE Racing als leider in het puntenklassement naar de hoofdwedstrijd van het nationale uithoudingskampioenschap. Dit weekend is het immers tijd voor de 45ste editie van de 24 Hours of Zolder, de grootste nationale uithoudingsrace van ons land, met meer dan 40 GT- en toerwagens aan de start. GTE Racing kan in Limburg beroep doen op een sterk kwartet, met Gunther Van Den Hove, Wim Bradt, Maxim Van Den Hove en Steven Teirlinck aan het stuur van de Cupra TCR.