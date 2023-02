Fusie tussen Laarne en Destelbergen? “Niet voor deze legislatuur”

Een fusie tussen Destelbergen en Laarne zit er voor de lokale verkiezingen van oktober 2024 niét in. Elsie Sierens (Open VLD), burgemeester van Destelbergen, loopt warm voor een samensmelting van haar gemeente met Laarne en Melle. Maar Melle flirt nu met Merelbeke én Laarne is voorlopig een koele minnaar. “We waren nooit vragende partij”, stipt Sierens aan. “Maar de trein is nu eenmaal vertrokken. En als de vraag zich stelt, dan willen we die onderzoeken.”

Op 1 januari 2019 zagen zeven nieuwe gemeenten het levenslicht in Vlaanderen: Aalter, Deinze, Kruisem, Lievegem, Oudsbergen, Pelt en Puurs-Sint-Amands. Een verhaal van voorstanders en tegenstanders. De gemeenten zijn enkele jaren vooral met zichzelf bezig, voor beleid is er tijdens zo’n transitie minder ruimte. Veel inwoners hechten bovendien sentimentele waarde aan ‘hun’ gemeente en zien alles liever bij het oude blijven.

Om gemeenten te stimuleren, wil Vlaanderen daarom met euro’s over de brug komen. Fusiegemeenten die ingaan in 2025, ontvangen tot 500 euro per inwoner. Dan is er ook nog de onzekerheid bij de lokale besturen over wat de toekomst zal brengen. Het idee van verplichte fusies werd al meermaals geopperd. Voorlopig ligt dat niet op tafel, maar daar kan een volgende Vlaamse regering anders over beslissen.

Quote . We hebben er uitgebreid over gedebat­teerd, ook met de oppositie. Onze conclusie? Als we zouden fuseren, dan liefst met Laarne en Melle Elsie Sierens (Open VLD), Burgemeester Destelbergen

Brengt ons bij Melle, een gemeente in het zuidoosten van de stad Gent. Burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) kreeg daar vorig jaar de zegen van de gemeenteraad om fusiegesprekken te starten met enkele van zijn buren: Oosterzele, Destelbergen en Merelbeke. Ze vormen momenteel al een politiezone. “We kregen daarover een officieel schrijven vanuit Melle", vertelt Elsie Sierens (Open VLD), burgemeester van Destelbergen. “We waren nooit vragende partij, maar de trein is nu eenmaal vertrokken. En als de vraag zich stelt, dan willen we die onderzoeken. We hebben er uitgebreid over gedebatteerd, ook met de oppositie. Onze conclusie? Als we zouden fuseren, dan liefst met Laarne en Melle.”

Fusie tussen Merelbeke en Melle?

Uit bevragingen bij de inwoners van Destelbergen blijkt dat Laarne en Melle respectievelijk de nummer één en nummer twee partners zijn. Samen zouden ze mooi de kaap van 30.000 inwoners overschrijden, goed voor een financiële injectie van meer dan 12 miljoen euro. Als ze de deadline zouden halen, uiteraard.

Maar dat zit er momenteel niet in. Om de vraag officieel te stellen, heeft Sierens een mandaat nodig van de gemeenteraad. Om geen zinloos werk te verrichten, vroeg ze al een onderhoud aan bij Andy De Cock (Open VLD), burgemeester van Laarne. Belangrijk detail: hun voorgangers, ook beiden liberalen, hadden hun voorkeur voor elkaar al uitgesproken, moest het ooit tot fusies komen. Vorige week raakte bovendien bekend dat Melle en Merelbeke een fusie met hun tweetjes onderzoeken.

Weinig animo

“Ik voelde weinig animo bij Laarne”, gaat Sierens verder. Eind oktober vernamen we dat ze deze legislatuur geen interesse hebben in een fusie. Ik ga dan ook geen mandaat vragen aan de gemeenteraad. Wij wachten nu af.”

Hoe de kaarten na oktober 2024 zullen liggen, is voor iedereen koffiedik kijken. Voor een fusie met Melle en Merelbeke, loopt Sierens minder warm. “Hypothetisch kan dat”, stipt ze aan. “Maar naar mijn gevoel delen Laarne, Destelbergen en Melle een zeker DNA. Merelbeke is stedelijker.” Een fusie met Gent is voor Destelbergen al helemaal een ‘no-go’.

Afwachten dus tot na de volgende verkiezingen, al schrijft Sierens het idee zeker nog niet af. “Laarne kijkt zeker naar ons, maar op dit moment is het een ‘nee’. Ik begrijp dat ook wel. Als je nu nog moet beginnen aan zo’n operatie? Dat wil je niet snel snel doen, zo laat in een legislatuur. Haast en spoed is zelden goed.”

