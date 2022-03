Familie- en dierenpark Harry Malter klaar voor 30ste seizoen: “Zwaar geïnvesteerd in dierenverblijven en (binnen)speeltuin”

Heusden/DestelbergenHet familie- en dierenpark Harry Malter aan de Bosheidestraat in Heusden opent zaterdag de deuren voor zijn 30ste seizoen. “We hebben afgelopen winter zwaar geïnvesteerd in nieuwe dierenverblijven en extra speeltuigen in de speeltuin. En bij slecht weer is er nu ook een binnenspeeltuin”, zegt Sarah Malter.

Sarah Malter in het nieuwe apenverblijf in het park.

Het gonst van de bedrijvigheid in het dierenpark Harry Malter. Er wordt nog volop getimmerd en gewerkt aan de nieuwe dierenverblijven. En er wordt grondig geveegd en gepoetst want zaterdag opent het park voor het 30ste seizoen nadat stichter Harry Malter er in 1992 zijn familiepark oprichtte. Voor dochter en huidig eigenaar Sarah is het haar 13de jaar aan het hoofd van het park. “Hopelijk brengt het geen ongeluk”, lacht ze. “Maar in tijden van crisis moet je al eens durven investeren. We zullen zien of het loont maar we hebben kosten noch moeite gespaard om het park nog aantrekkelijker te maken voor onze doelgroep: jonge gezinnen met peuters en kleuters”, zegt Sarah.

Harry Malter en Suzy

Haar vader Harry Malter werd in 1938 geboren als Karl Heinrich Malter in Berlijn. Malter was toen al een bekende circusfamilie. Zijn vader opende in 1942 een dierentuin met apen, beren, wolven, leeuwen en kamelen in Schweinfurt, maar de oorlog maakte daar al snel een einde aan. De Malters trokken met de resterende beesten dan maar door Duitsland en Nederland als mini-zoo. In België stichtten ze het Tiroler Circus. Harry startte in 1968 zijn eigen circus, dat hij Circus Piste doopte. In 1978 gaf hij de laatste voorstellingen in Antwerpen, waarnaar 28.000 mensen kwamen kijken. Harry vestigde zich in Heusden en nam veel van zijn dieren mee, waaronder nijlpaard Max, tijger Goliath en enkele olifanten. In 1992 richtte Harry Malter dan het huidige familiepark Harry Malter op, vlakbij zijn woonst. De combinatie van speeltuin, dierenpark, attracties en shows waren (en zijn nog steeds) een hit.

Nieuwe verblijven en speeltuin

“Dat is nog steeds onze doelgroep”, zegt Sarah. “We hebben afgelopen winter nieuwe verblijven gebouwd voor de kapucijnapen, de genetkatten, de rode ibissen, de kookaburra’s en de alpaca’s. De blikvanger wordt het apenverblijf vlak bij de ingang. Dat wordt momenteel nog afgewerkt want corona en de oorlog in Oekraïne zorgde ook bij ons voor een tekort aan bouwmateriaal. Maar tegen 1 mei, wanneer de apen verhuizen naar buiten, moet alles klaar zijn”, zegt Sarah.

Er werden heel wat nieuwe dierenverblijven gebouwd in Harry Malter in Heusden.

Quote We richtten het circus in als binnen­speel­tuin zodat er ook op regenachti­ge dagen kan gespeeld worden Sarah Malter

“Ik denk dat we ongeveer de helft van het park hebben vernieuwd. Ook werden er nieuwe speeltoestellen aangekocht voor de speeltuin. En we richtten het circus in als binnenspeeltuin zodat er ook op regenachtige dagen kan gespeeld worden. We willen niet uitbreiden maar houden vast aan onze filosofie: een klein en charmant park waar we gezinnen een aangename tijd met hun kinderen bezorgen. De beleving en het groene karakter komen nu nog beter tot hun recht en we hebben de komende jaren nog heel wat plannen. We doen dit om onze loyale klanten, die hier vaak jarenlang over de vloer komen, nog beter in de watten te leggen. Kinderen kunnen zich voortaan ook aanmelden om de dieren te helpen verzorgen”, zegt Sarah.

Ook de speeltuin is vernieuwd.

Ook de schoolreizen komen stilaan weer op gang na twee jaar onderbreking. Het park opent zaterdag de deuren. Zonder beperkingen. En dit tot eind augustus. En op Paasmaandag 18 april is er extra animatie, komt de paashaas en tovert Circus Kapsalon de kapsels van de kinderen om tot de gekste creaties. “En de toegangsprijs is dezelfde gebleven”, besluit Sarah.

Sarah Maletr leidt het park al 13 jaar.

De ringstaartmaki's blijven één van de publiekstrekkers in Harry Malter.

Een wasbeer wacht geduldig op bezoekers in Harry Malter.

Er wordt volop gewerkt in de nieuwe verblijven voor de opening van Harry Malter zaterdag.