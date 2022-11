E17 richting Gent in Destelbergen opnieuw vrijgemaakt na botsing tussen autocar en vrachtwagen: 19 gewonden, zware hinder verwacht voor avondspits

DestelbergenDe E17 van Antwerpen naar Gent was deze middag een tijdlang volledig dicht ter hoogte van Destelbergen. Daar is een autocar ingereden op een vrachtwagen. De chauffeur van de bus zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar. Op de bus raakten in totaal 19 inzittenden, vooral oudere personen, lichtgewond. Het ongeval zal ook tijdens de avondspits voor hinder zorgen.

Op de E17 van Antwerpen naar Gent is maandag rond 12 uur een autocar ingereden op een vrachtwagen. Zowel de buschauffeur als de bestuurder van de vrachtwagen legden een negatieve alcohol- en drugstest af. Het parket Oost-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan. Het rijbewijs van de buschauffeur werd wel ingetrokken voor vijftien dagen en zijn smartphone werd in beslag genomen, om te onderzoeken of hij die gebruikte achter het stuur. Bestuurders mogen elektronische apparaten alleen gebruiken als die in een houder bevestigd zijn, maar het onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Nederlandse toeristen

Op de bus zaten 44 Nederlandse toeristen die met de autocar door Spanje en Portugal gingen rondtrekken. Ze werden opgevangen in tentjes langs de autostrade. “We zijn deze ochtend vertrokken in Zeeland en hadden net een pauze achter de rug”, vertelt Elly Grootscholte, één van de busreizigers. “We waren aan het rijden en kregen uitleg over het koffie-apparaat toen de chauffeur plots de remmen dichtsloeg. Gelukkig was de bus uitgerust met driepuntsgordels (zoals in een auto, red) en kwamen we er zonder kleerscheuren vanaf.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Elly Grootscholte wordt samen met de andere Nederlandse busreizigers opgevangen in tentjes op de afgesloten autostrade. © Jeroen Desmecht

Niet iedereen kwam ongedeerd uit het ongeval. Zo liep een twintigtal reizigers lichte verwondingen op. “Ze hebben rugklachten of pijn aan hun pols”, gaat Grootscholte verder. “Maar we worden goed opgevangen. We krijgen dekentjes en worden ter plaatse gecontroleerd door verzorgers.” Ook de chauffeur raakte gewond bij de botsing. Hij zat even gekneld in zijn cabine, maar bleef tijdens de bevrijding bij bewustzijn.

De gewonden werden overgebracht naar de vier Gentse ziekenhuis, de anderen werden met een Lijnbus afgezet aan het gemeentelijk onthaalcentrum in Destelbergen. Het Rode Kruis is daar ter plaatse voor bijstand. De gemeente opende ook een informatienummer voor de familieleden van de Nederlandse toeristen. “Het is jammer dat onze reis zo moest beginnen”, besluit Grootscholte. “Maar het belangrijkste is dat we allemaal in orde zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wie niet naar het ziekenhuis moest, werd met een Lijnbus overgebracht naar het onthaalcentrum in Destelbergen. © Jeroen Desmecht

File

De E17 was een tijdlang afgesloten ter hoogte van Destelbergen in de richting van Gent. Ondertussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog een file vanaf Lokeren. Het ongeval zal ook tijdens de avondspits voor hinder zorgen. De burgemeester van Destelbergen heeft de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. De gemeentelijke crisiscel is samengekomen om de hulpverlening te coördineren.

Volledig scherm Mensen worden geëvacueerd vanuit het midden van de bus. © Kristof Pieters

Volledig scherm Hulpverleners helpen gewonde passagiers. © Kristof Pieters

Volledig scherm Heel wat hulpverleners op de plaats van het ongeval. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm Gewonden worden weggevoerd. © Kristof Pieters

Volledig scherm Het ongeval veroorzaakt heel wat file. © Jeroen Desmecht

Volledig scherm De ravage na het ongeval was groot. © Jeroen Desmecht

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Bekijk ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.