Dries en Driesstraat vanaf 23 augustus afgesloten door werken

Ga­me-mu­ziek op de rode loper tijdens Film Fest Gent: “Van Baldur’s Gate tot Star Wars: games zijn een fenomeen”

Op de vijftigste editie van Film Fest Gent staat, net zoals elk jaar, muziek centraal. Maar op 19 oktober zet de organisatie game-muziek in de spotlight. De componisten van de muziek voor internationale bestsellers als ‘The Last of Us’, ‘Baldur’s Gate III’ en ‘Star Wars Battlefront III’ komen daarvoor naar Gent.