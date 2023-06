Deze zaterdag zomerbar van SportYves tegen Kanker in Destelbergen

IVAGO moderni­seert recyclage­par­ken en dat zullen we voelen in onze portemon­nee: “100 kilo brandbaar afval? Dat is dan 30 euro”

Er zijn heel wat veranderingen op til voor de Gentse recyclageparken. In de nabije toekomst gaan we nu voor bepaalde soorten afval moeten betalen. Voor een versleten driezitsbank zal dat bijvoorbeeld zo’n 30 euro zijn. Wij gingen alvast in Destelbergen een kijkje nemen hoe het vernieuwde recyclagepark eruit ziet.