Destelbergen start verkeerstellingen in aanloop naar mobiliteitsplan Dampoort-Oud Gentbrugge: “Werken en aanpassingen hebben grote invloed op onze gemeente”

Dat is niet naar de zin van burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “De Dampoort en Oud Gentbrugge liggen vlak naast onze gemeente. De werken en de geplande verkeersaanpassingen hebben een impact op de verkeersstromen van en naar Destelbergen. Zo zal het negatieve gevolgen hebben op de bereikbaarheid van bedrijven en handelszaken, en wijken en straten in de omgeving zullen te maken krijgen met omgeleid zwaar verkeer en sluipverkeer. De verkeersfilter ter hoogte van Gentbruggebrug zal ook zorgen voor extra verkeer via onder andere de Dendermondesteenweg en bij uitbreiding Heusden-centrum. Zeker omdat de huidige herinrichtingswerken aan de Dampoort nog zullen duren tot midden 2024.”

Om een duidelijk en objectief beeld te krijgen van de verkeersstromen van en naar Gentbrugge en de Dampoort via Destelbergen, voert de gemeente al sinds eind november verkeerstellingen uit. Een eerste verkeerstelling loopt tot eind december via zes lussen op locaties in Destelbergen en Heusden. Vanaf de voorbereiding van de werken in de tweede week van januari 2023 voert het een tweede identieke telling uit. Bij de invoering van het omstreden plan in april 2023 houden ze een derde telling om de impact van het geheel van maatregelen te bekijken. Afhankelijk van de meetresultaten zal de gemeente aan de Stad Gent vragen om het wijkmobiliteitsplan bij te sturen of om zelf maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren.