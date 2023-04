Destelbergen is eerste gemeente met een lokale versie van de Burgerprofiel-app

Els De Schepper komt met nieuwe tournée en mysterieu­ze gast naar Merelbeke

Els De Schepper komt op vrijdag 17 november naar het Cultuurhuis in Merelbeke met haar nieuwe voorstelling ‘WAT DOE IK HIER?’. De hilarische ‘Talkshow on Tour’ gaat over de zin en onzin van het leven. Elke voorstelling is uniek door de steeds wisselende centrale gast die vooraf nooit wordt aangekondigd.