Destelbergen huldigt opnieuw zijn kampioenen

Gent Dit zijn de beste vegan restau­rants in Gent (waar ook niet-ve­gans tevreden naar buiten gaan)

November is de maand van de ‘Try Vegan Challenge’. Leven zonder vlees, vis of zuivel: wie het tien jaar geleden al deed, kon destijds in zo goed als geen enkel restaurant terecht. Maar kijk, de tijden veranderen. Vandaag telt Gent tal van restaurants met een louter veganistische kaart, waar ook ‘niet-vegans’ voldaan van tafel gaan. Dus of u nu met dan wel zonder vlees, vis of zuivel leeft... laat u even inspireren!

