De Lijn schrapt tijdelijk ritten op 8 lijnen in de regio Gent: ontdek hier waar je hinder kan ondervinden

Ik ga op vuilnis­jacht langs de Schelde en ik neem mee... een drone: “We organise­ren zelfs vliegdagen”

De oevers van de Schelde liggen vol met afval. Populaire picknickplekken, bochten in de rivier waar het vuilnis zich opstapelt of sluikstort dat langs wandelpaden aan het water wordt gedropt: als je de hele Schelde afloopt wordt het veel. Maar dat afval is niet zichtbaar, tot je er letterlijk boven gaat hangen. Daar komt River Cleanup met een oplossing én met een verzoek.