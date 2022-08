Curieus-rommelmarkten maken na drie jaar comeback

Destelbergen/HeusdenOp 19 en 30 augustus organiseert Curieus vzw respectievelijk in Heusden en Destelbergen opnieuw rommelmarkten na een coronapauze van drie jaar. “‘Met onze rommelmarkten willen we in onze dorpskernen ruimte creëren voor ontmoeting, en onze lokale handelaars extra ondersteunen”, zegt voorzitter Eddy Van de Walle.

Sinds enkele jaren organiseert Curieus Destelbergen-Heusden vzw in augustus twee ancuro-rommelmarkten, één in de Magerstraat in Heusden, en één in het centrum van Destelbergen. Na een coronapauze maken 170 standhouders zich opnieuw op voor de markt. “We zijn fier op het aanbod dat we – door de inspanningen van ons team en coördinator Anja Van Durme – konden samenstellen. Dat aanbod is een eerste editie na drie jaar coronapauze meer dan waardig. We hopen dit vanaf dit jaar weer ieder jaar te kunnen organiseren.”

Sociale cohesie

Met de rommelmarkt wil Curieus Destelbergen-Heusden sociale cohesie en ontmoetingsruimte creëren in de dorpskernen. “‘Mensen snuisteren immers niet alleen tussen de aangeboden spullen, maar ze komen ook bekenden tegen, slaan een babbeltje, doen een terrasje, enzovoort. De sfeer is gemoedelijk en daar houden we van."

Daarnaast geven de rommelmarkten ademruimte geven aan de lokale handelaars. “Na drie jaar coronamiserie is dat voor hen een belangrijke opportuniteit. Daarom hebben we hen allemaal gecontacteerd. Zowat alle lokale handelaars een stand zullen hebben en daar zijn we fier op.”

Tot slot zijn de rommelmarkten voor Curieus ook een belangrijke inkomstenbron, waarmee ze andere activiteiten bekostigen. “Zo organiseren we jaarlijks met de opbrengst één of meerdere solidariteitsacties. Op die manier dragen de rommelmarkten ook bij aan goede doelen in onze gemeente en elders,’ besluit Van de Walle.

