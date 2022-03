Contactverbod met water aan Damvalleimeer na vaststelling giftige blauwalg

Livios Vlaamse regering overweegt verplich­ting volledig elektri­sche warmtepomp bij nieuwbouw: wat is het verschil met een hybride sys­teem?

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bekijkt de mogelijkheid om vanaf volgend jaar de volledig elektrische warmtepomp te verplichten bij nieuwbouw. Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst een tussenfase in te voeren die een hybride warmtepomp verplicht. Die beslissing wil de minister nu herbekijken. Maar wat is het verschil tussen beide systemen? En is er een prijsverschil? Bouwsite Livios zoekt het voor je uit.

