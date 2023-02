Burgemeester houdt zelf verkeerstellingen om gevolgen wijkcirculatieplan Gentbrugge vast te stellen

Twee cruciale kruispunten

De automatische verkeerstellers registreren echter enkel het voorbijrijdende verkeer en bieden geen inzicht in wijzigende verkeersstromen ter hoogte van kruispunten. Daarom besliste het lokaal bestuur om twee cruciale kruispunten, zowel tijdens de ochtend- als de avondspits, gedurende een uur manueel te tellen. Het gaat over de kruispunten Galgenberglaan-Dendermondesteenweg, alsook het kruispunt Reinaertweg-Dendermondesteenweg.

Zelf tellen

Zowel burgemeester Elsie Sierens als schepen van Mobiliteit Michaël Vercruyssen schatten het belang van dit onderzoek zeer hoog in en nemen daarom, samen met andere leden van het college zelf deel als tellers. “Het lokaal bestuur van Destelbergen is bereid om de telgegevens nadien ter beschikking te stellen aan de stad Gent om zo voor een ruim gebied de impact van het wijkcirculatieplan in kaart te kunnen brengen”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “ Het is de bedoeling dat deze onderzoeken worden herhaald wanneer de Stad Gent het wijkcirculatieplan heeft doorgevoerd. Enerzijds om objectief de verkeerseffecten in beeld te brengen om eventueel zelf verkeersmaatregelen te nemen en anderzijds om ongewenste neveneffecten op het grondgebied van Destelbergen tegen te gaan.”