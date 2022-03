Balletschool An Van den Broeck pakt uit met 200 dansers in ‘Coppélia’

Balletschool An Van den Broeck bestaat meer dan 26 jaar en is de referentie geworden voor klassiek ballet en dans in de regio. Na enkele coronajaren is de school klaar voor de nieuwe voorstelling ‘Coppélia’. Die vertelt het verhaal van een beeldschone pop die tot leven wordt gewekt en zo de aandacht van de jonge Frans trekt. De originele versie speelde zich af in 1870 voor het eerst af in een Silezisch stadje. De versie van An Van den Broeck speelt zich echter af in Destelbergen, haar thuishaven. Dat zie je ook in het decor terug. Zo lieten de ontwerpers zich inspireren door het kasteel Van Acker, beter bekend als het gemeentehuis van Destelbergen.