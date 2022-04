An-Katrien (37) en partner Frederic (46) openen brunch- en lunchzaak op Dendermondsesteenweg: “Voor iedereen wat wils”

In een gloednieuw pand in de Dendermondsesteenweg startte An-Katrien op 1 december haar eerste eigen zaak op. “Daarvoor heb ik altijd in de horeca gewerkt, maar het was mijn droom om zelf iets op te starten. Toen deze plek vrijkwam, moest ik de sprong wel wagen. Het is ruim, beschikt over een terras voor 20 personen en er is veel passage overdag.” Dat is ook nodig, want Madock is een dagzaak die enkel open is van 9 tot 18 uur. “Om geluidsoverlast te vermijden, mochten we sowieso niet veel langer openblijven. Bovendien hebben nog twee kindjes. Op die manier kunnen we na onze uren nog voldoende tijd voor hen vrijmaken.”