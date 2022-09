Altro Vastgoedgroep behoort tot drie genomineerden voor ‘Vastgoedonderneming van het Jaar’

Gent/Destelbergen Ivago leert Gentenaars koken met restjes: “Jaarlijks belandt per persoon 37 kilo voedsel in de vuilnisbak”

Guacamole van broccolistelen, Griekse balletjes van een restje gekookte rijst of pesto van wortelloof: maandagmiddag werden in buurtcentrum ‘t Sluizeken in Gent niet de meest alledaagse gerechten gekookt. Afvalintercommunale Ivago zet samen met de Stad Gent 33 workshops op poten om te koken met restjes.

