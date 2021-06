99-jarige man opgepakt die 75-jarige rusthuisbewoner om het leven bracht

Gent / Nazareth Blauwhuis in Nazareth is al verkocht, SoGent toch naar vrederech­ter om uitzetting krakers te vragen

21 juni Het Blauwhuis in Nazareth, dat eigendom was van stad Gent en sinds dit weekend gekraakt is, is eigenlijk al verkocht. Het compromis is getekend maar de akte is nog niet verleden, dus is het beheer nog in handen van SoGent. SoGent is nu naar het vredegerecht gestapt om de krakers uit te zetten.