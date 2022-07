Zonnebloempitwedstrijd maakt kinderen warm voor de natuur

balen Riolerings­wer­ken in Krommepad afgerond, werken in Ongelberg zitten op schema

De aannemer is klaar met de rioleringswerken in Krommepad in Balen. Nog voor het bouwverlof plant de aannemer er de heraanleg van de weg. De rioleringswerken in Ongelberg zijn intussen lopende en liggen op schema.

21 juni