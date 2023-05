Zo VeloVeilig is Dessel: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Poezenbaas­jes maken misbruik van zwerfkat­ten­pro­ject: “Niet bedoeld om hiermee huiskatten te sterilise­ren”

Het zwerfkattenproject waarbij het gemeentebestuur en de vzw Poezencentrale samenwerken om het aantal zwerfkatten binnen de perken te houden, is niet bedoeld voor tamme huiskatten met baasjes. Maar de afgelopen weken kreeg de Poezencentrale al meerdere meldingen dat baasjes via de centrale hun huiskat willen laten steriliseren of castreren. Op die manier hoeven ze de dierenartskosten immers niet zelf te betalen.