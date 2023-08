Zesde editie Samathon trekt volop de ecologische kaart: “Enkel onze jetons zijn nog van plastic”

DRIE IS TE VEEL. Een vader in spe, afgeslacht ‘op bestelling’: “Ik aarzelde even, maar ik had het geld al verbrast...”

“Ik ken iemand die met een rode Opel Calibra rijdt, ja. Maar hij...? Neen, dat kan niet. We zijn vrienden...” Net voor een huurmoordenaar hem de keel oversnijdt in zijn eigen woning, krijgt Geert Vanarwegen (29) te horen wie de opdrachtgever is. Zelfs zijn eigen vrouw, die deze ‘goede vriend’ ook véél beter blijkt te kennen dan je zou mogen verwachten, kan er niet bij. Maar dan beginnen de huurmoordenaars te praten. Over het “monster” dat ze uit de weg moesten ruimen. Over de goede vent die Geert werkelijk was.