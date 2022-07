Witgoor Kermis pakt uit met grote namen

Balen Fietser gewond naar ziekenhuis

Op de Meerhoutsebaan in Balen is maandagnamiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd rond 12.15 uur op de fiets aangereden door een auto. De fietser voelde zich na het ongeval niet goed en had pijn aan de pols. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

28 juni