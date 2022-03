Witgoor-Centrum ondergaat metamorfose: een nieuwe Meikever en verkeersluwe straten

Na vijf jaar is er eindelijk een definitief ontwerpplan uit de bus gekomen voor Witgoor-Centrum. “Er is door velen hard gewerkt, ernstig nagedacht en heel intens overlegd. Met veel opmerkingen en adviezen werd rekening gehouden. En ja, dat heeft z’n tijd nodig. Maar het resultaat mag er zijn en we hebben nu voor ogen wat waar kan komen”, klinkt het bij de gemeente. “Het eerste waarmee we nu verder aan de slag gaan is de bouw van een nieuwe Meikever. Het overleg met de school wordt verdergezet om de concrete noden in te passen in een echt uitvoeringsplan. Daarmee kan een studiebureau aan het werk gezet worden.”

Met uitzondering van de sporthal en twee klassen langs de Hameldijk, zal de gemeente namelijk een geheel nieuw schoolgebouw optrekken op de plaats van de huidige kleuterschool. “Er zal ook zoveel mogelijk compact gebouwd worden zodat er voldoende speelplaats overblijft, inclusief een voldoende groot afdak. Ook is het de bedoeling een multifunctionele buitenspeelruimte te voorzien die zowel als extra speelplaats dienst kan doen, maar na de schooluren tot de publieke ruimte kan behoren”, klinkt het. “Het voorzien van voldoende fietsenstallingen werd ook als noodzakelijk aangegeven. Aan de hoofdingang van de school, gepland aan de kant van het Meiplein, voorzien we een autoluwe zone."

Verkeersveiligheid

Ook de rest van het Witgoorse centrum zal veiliger worden voor zwakke weggebruikers. Zo wordt de weg van de markt tot aan de brug van Diel in twee stappen heraangelegd met gescheiden rioleringen en bredere fietspaden. Fase 1 (Markt-gracht) moet voor eind 2024 nog aangepakt worden, dan volgt fase 2 (gracht-brug). “In het centrum van Witgoor gaan we niet alleen voor bredere fietspaden maar ook ruime voetpaden en veilige oversteekplaatsen. De snelheid zal afgeremd worden met sassen en wegversmallingen bij het in- en uitrijden van de kern.” Er worden echter geen verhogingen of as-verschuivingen voorzien.

Leefbaarheid

De bedoeling is dan ook om de leefbaarheid in het gehucht een flinke boost te geven. Naast de verkeersveiligheid zet het ontwerpplan namelijk ook in op kernversterking en een aantrekkelijke en groene openbare ruimte. “Buiten de woningen ten noorden van de kerk en ten zuiden en oosten van het Meiplein wonen er vrijwel geen mensen in wat het centrum van het dorp hoort te zijn. Dat willen we veranderen met meergezinswoningen rond het evenementenplein, ééngezinswoningen aan de noordzijde van het Meiplein en het verkavelen van de gemeentegrond in de Kerkstraat naast het parochiecentrum”, klinkt het. “Waar het kan, voorzien we waterdoorlatende ondergronden zoals grasbetontegels en wadi’s. Met bomen geven we schaduw in de zomer en geven we kleur aan het dorp. Het nieuwe centrum moet aantrekkelijk zijn om er te vertoeven.”

Evenementen

Tot slot krijgt JG Scharnier een plek toegewezen aan de overzijde van de huidige locatie in de Meistraat, tegen de parking van het Parochiecentrum. Daarnaast zal de vroegere jongensschool plaatsmaken voor een nieuwe evenementenruimte. Ook de multifunctionele buitenspeelruimte van de school aan de andere zijde van de Meistraat kan dan mee geïntegreerd worden bij grote evenementen zoals een kermis of Dessel Swingt.