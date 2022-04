Werken Geelsebaan schuiven op richting brug Sas 7

Balen Pizzakoe­rier gewond na aanrijding op brommer

Een pizzakoerier is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Balen. De pizzakoerier was op weg met een brommer toen hij rond 20.30 uur in de Vaartstraat werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

