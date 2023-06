WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Dessel

Beurte­lings verkeer en tijdelijke verkeers­lich­ten op Donk door nutswerken

Vanaf dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 9 juni wordt er gewerkt aan de nutsleidingen op Donk (N18). Ter hoogte van huisnummers 61 en 65 van de gewestweg moet hierdoor één rijstrook in de richting van Mol-Centrum ingenomen worden als werfzone om zo een veilige doorgang te creëren voor fietsers en voetgangers. Het verkeer moet in beide rijrichtingen afwisselend over de vrije rijstrook rijden via tijdelijke verkeerslichten. Tijdens de spitsuren wordt hierdoor in beide rijrichtingen een wachtrij verwacht.