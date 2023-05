WEER. Redelijk helder weer in Dessel vanochtend

MIJN DORP. Dwars door de Witgoorse bossen met dichteres ‘Juf Pol’ (53): “Ik ben een gezegend mens om hier te mogen wonen”

Juf, schrijfster, kunstenares, dichteres... Diane ‘Juf Pol’ Peeters (53) is niet in één woord te vatten. Maar één ding staat vast: ze is een rasechte Witgoorse madam. Weer of geen weer, elke dag trekt ze met hondje Flavie de prachtige natuur van haar thuisdorp in om met korte tekstjes een lach op het gezicht van elke wandelaar te toveren. Ze weet dan ook als geen ander waar het goed vertoeven is in het kleine Witgoor. “De Surfput over het kanaal is zelfs voor veel volk van 't Witgoor nog onbekend terrein.”