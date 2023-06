WEER. Heldere ochtend in Dessel

Sibelco zet schouders onder innovatie­ve zonnewagen van KU Leuven: “Onze mineralen zijn elementai­re componen­ten in hernieuwba­re energie”

Sibelco, actief in zandwinning en materiaaloplossingen, gaat de komende twee jaar samenwerken met het Innoptus Solar Team. Het team van twintig ingenieursstudenten van de KU Leuven hoopt namelijk de meest efficiënte zonnewagen te bouwen voor de moeilijkste wedstrijd voor zonnewagens in Darwin, Australië. Sibelco zal daarvoor belangrijke materialen aanleveren. “Om te slagen is het essentieel dat we steun krijgen van vooruitstrevende bedrijven.”