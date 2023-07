Wandel deze zomer de drakenwandeling en win een boek

Jong en oud verbroede­ren op Zigeunerf­jes­te: “Deze drie dagen hier? Dat is mijn vakantie”

We hebben er vier jaar op moeten wachten, maar dit weekend waren de Zigeunerfjeste weer terug van weggeweest... en hoe! Helemaal op het uiteinde van de Diepestraat in Sluis werden duizenden bezoekers weer betoverd door historische woonwagens, antieke tractoren, kermisattracties uit de ‘goeie ouwe’ tijd en het kleinste cafeetje ooit. Dit waren de Zigeunerfjeste 2023. “Wanneer er geen hand of voet in mijn gezicht lag, dan heb ik geweldig geslapen in de woonwagen.”