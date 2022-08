Vijfde editie van Samathon lokt weer massa’s volk: “Dit zegt alles over Sam en wie ze was”

DesselDinsdag 30 augustus 2022. De Lopelandstraat is weer omgetoverd tot één groot buurtfeest. Overal wapperen oranje vlaggetjes, zijn er schattige uiltjes te zien en klinkt er gezellig gekeuvel. Het is de vijfde editie van de jaarlijkse Samathon, het grote wandel-, loop- en skate-evenement ter nagedachtenis van Sam Moelants die er in de straat woonde. “Dat hier zes jaar na haar dood nog altijd zo veel volk aanwezig is, daar put ik enorm veel kracht uit”, zegt haar papa Rigo Moelants.

Wie dinsdag de Lopelandstraat inwandelde, werd meteen begroet door een gezellige drukte. Kinderen leven zich uit op de springkastelen, er klinkt muziek door de boxen en de geur van verse pannenkoeken hangt in de lucht. In de tent van de bonnetjes is Sam blij de vele bezoekers te zien. Haar warme glimlach straalt uit van de grote foto die er hangt. Ze was altijd graag gezien in Dessel, een echte spring-in-’t-veld met een groot hart voor jongeren. Ze was immers lid van jeugdclub de Spin, ging al op jonge leeftijd babysitten en was leiding bij de Chiro. Daarnaast was ze ook aan het werk bij het Jongeren Advies Centrum in Turnhout. Kortom, de wereld lag aan haar voeten, toen ze op vrijdag 26 augustus 2016 op amper 20-jarige leeftijd om het leven kwam bij een verkeersongeluk.

Volledig scherm In de tent van de bonnetjes is Sam blij de vele bezoekers te zien. Haar warme glimlach straalt uit van de grote foto die er hangt. © Liese Demeulenaere

En toch hangt er geen rouwsfeer of verdriet in de straat. De Samathon is een eerbetoon aan de manier waarop Sam zelf in het leven stond: immer positief en met veel energie. En haar warmte werkt duidelijk aanstekelijk. Op het pleintje vallen familie, vrienden en buren elkaar in de armen, drinken ze gezellig een pintje en praten ze bij. Maar de Samathon reikt tot ver buiten de grenzen van Dessel. Naast de Kempense dialecten zijn er ook Nederlandse en West-Vlaamse tongen duidelijk te onderscheiden in de massa. “Ze komen echt van heinde en verre. Het is zo fijn dat zij allemaal de moeite willen doen om er voor ons en Sam te zijn. Zelfs mensen die we nog maar pas kennen, zijn hier aanwezig. Zij hebben Sam zelf dus nooit ontmoet, maar kennen wel haar verhaal”, vertelt Rigo, de papa van Sam. “Ik put daar enorm veel kracht uit om te zien hoe Sam nog altijd zo veel mensen bij elkaar kan brengen.”

Hartverwarmend

Maar naast de vele bezoekers brengt de Samathon ook altijd een grote groep vrijwilligers op de been. Velen van hen zijn leeftijdsgenoten van Sam. “Haar vriendinnen maken nog altijd deel uit van de vrijwilligersploeg. Dat is heel mooi om te zien”, zegt hij. “Er zijn dan ook veel vrijwilligers nodig om de Samathon draaiende te houden. Het opstellen van de tenten, het maken van de vlaggetjes en uiltjes - Sams lievelingsdier - die verkocht worden, het bakken van de pannenkoeken ... Dat wordt allemaal door vrijwilligers gedaan”, vertelt Rigo. “Ook de cupcakes die we hier verkopen, zijn gemaakt door vrijwilligers. Dat is eigenlijk een knipoog naar Sam zelf: zij bakte graag en maakte voor elke gelegenheid wel wat lekkers”, zegt hij trots.

Volledig scherm Naast de vele bezoekers brengt de Samathon ook altijd een grote groep vrijwilligers op de been. © Liese Demeulenaere

“Gelukkig mogen we ook rekenen op de steun van de buren van de Lopelandstraat. Eigenlijk is heel de straat hierbij betrokken. Zonder hen zou de Samathon dus niet zijn wat het nu is. En de buren die geen vrijwilliger zijn, die zitten hier wel ergens aan een tafeltje om bij te dragen aan de opbrengst”, knipoogt Rigo. Dat mag ook wel, want er zijn dit jaar minder inschrijvingen voor de wandel-, loop- en skateroute dan vorig jaar. “Er zijn nu ruim 400 deelnemers ingeschreven. Dat is wel wat minder dan de vorige editie. De Samathon wordt steeds minder een sportevenement, en steeds meer een buurtfeest”, vult Sams mama Elly aan. “We hebben dan ook een goede affiche, eentje waar andere organisatoren toch wel jaloers op zijn. (lacht) En die topdj’s bieden zichzelf gewoon aan. Het is voor het goede doel natuurlijk.”

Kwetsbare jongeren

Vorig jaar bracht de Samathon maar liefst 12.000 euro op. Hoeveel het evenement dit jaar in het laatje brengt, dat zal nog moeten blijken. “Dat duurt wel eventjes voor we dat weten. Eerst moeten immers alle facturen betaald zijn. Vooral die van de brouwer neemt een flinke hap uit de opbrengst”, vertelt ze. “Maar tot hiertoe zijn we erg tevreden. Er is weer veel volk. Zo hebben we het graag”, knipoogt ze. De opbrengst gaat in ieder geval zoals steeds naar goede doelen die werken met kwetsbare jongeren, een thema dat Sam zelf nauw aan het hart lag. Dit jaar zijn dat Vectamus in Mol en AWEL Jongerentelefoon. En wanneer we nog een laatste blik werpen op de grote mensenmassa in de Lopelandstraat, is het meteen duidelijk dat deze goede doelen binnenkort een mooie sponsoring mogen verwachten. En dat de vrolijke, lieve Sam Moelants nog altijd even hard gemist wordt.

Volledig scherm Dit jaar namen er ruim 400 lopers, wandelaars en skaters deel aan de Samathon. © Samathon

Volledig scherm Dit jaar namen er ruim 400 lopers, wandelaars en skaters deel aan de Samathon. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Het uiltje is hét symbool van de Samathon. © Liese Demeulenaere

