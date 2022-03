Vijf Kempense gemeenten starten eigen actieplan verkeersveiligheid: "Streven naar nul verkeersdoden”

In totaal stelden al 58 van de 69 Antwerpse gemeenten zich kandidaat voor deelname aan het traject. Nu komen dus ook Dessel, Baarle-Hertog, Olen, Herentals en Grobbendonk aan de beurt. “Vanuit de individuele begeleiding van de gemeenten die eerder startten, ontwikkelden we ondersteunende tools die onze gemeenten helpen bij de uitvoering van hun actieplan. Zo maakten we handige fiches voor het inrichten van een school- of fietsstraat. Dit traject komt voort uit het project 10op10 voor verkeersactieve scholen”, besluit Lemmens. Alle deelnemende gemeente wordt de komende maanden begeleid in drie stappen. De bedoeling is dat zij concrete acties zullen nemen om zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.