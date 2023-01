Veertiger riskeert anderhalf jaar na vorige veroordeling alweer celstraf voor partnergeweld

Arendonk/Ravels/Retie 58 fietsers beboet voor rijden zonder licht

Afgelopen weken voerde de lokale politie meerdere controles uit op correcte fietsverlichting in Arendonk, Ravels en Retie. In totaal werden er 641 fietsers gecontroleerd, waarvan er 58 in overtreding waren. Af en toe werd er zelfs opgemerkt dat de fietsverlichting niet gebruikt moest worden omdat de straatverlichting niet brandde. De politie benadrukt nogmaals dat dat geen wettelijke reden is om geen fietsverlichting te gebruiken. Elke fietser is namelijk verplicht zijn licht te gebruiken tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag.

16 januari