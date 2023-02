Vandalen vernielen opnieuw zitbanken in Desselse natuur: "Er zijn toch veel betere alternatieven om je agressie kwijt te kunnen?”

Op het einde van de Hoogveldestraat wandel je zo de Desselse natuur in. “Er is een wandelpad, een mountainbiketrail, mooie bossen, ... Ik kom er zelf ook vaak wandelen”, zegt burgemeester Kris Van Dijck. “Maar we hebben nu al verschillende keren vastgesteld dat er mensen zijn die geen respect hebben voor de zitbanken, de vuilnisbakken en schuilhutten die de gemeente er voorziet. Onlangs werd een van de vuilbakken uit de grond gesleurd en op de zitbank ernaast gezet. We hebben de vuilnisbak toen teruggeplaatst, maar enige tijd later was de bank volledig vernield.”