Vanaf januari werkt ook Dessel met de UiTPAS

Kempen “Schenk jouw premie van 196 euro aan iemand die het moeilijk heeft”: Campina Energie lanceert solidari­teits­cam­pag­ne

Burgercoöperatie Campina Energie lanceert een campagne om de vier armoedeorganisaties in de Kempen te ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Bedoeling is dat mensen - die het niet nodig hebben - hun basispakket energie van 196 euro per maand doneren aan één van de armoedeorganisaties. “We houden ons hart vast voor de energiefactuur die gaat komen. Dankzij deze campagne kunnen we hopelijk onze deuren openhouden”, zegt Chris Dielis van T’ANtWOORD.

12 december