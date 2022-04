Van een zweefvlucht tot handgemaakte oorbellen uit klei: 7 leuke cadeautips en activiteiten voor Moederdag in de Kempen

voetbal eerste nationale Emil Abaz en Rupel Boom hebben geen foutenmar­ge meer voor komst van Dessel: “We geloven nog in de recht­streek­se redding”

Sinds vorige week heeft Rupel Boom zijn lot niet meer in eigen handen. Wil het zich nog rechtstreeks redden, dan is een zes op zes in de laatste twee wedstrijden noodzakelijk én moet het rekenen op puntenverlies van Tienen en/of Francs Borains. Maar alles begint met de Steenbakkers zelf en dus moet zaterdagavond Dessel, zelf in een mindere periode met 2 op 12 en slechts een zege in de laatste tien wedstrijden, voor de bijl.

21 april