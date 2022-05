Testfases voor aardwarmtecentrale Vito met succes afgerond

Mol/Dessel/Lommel Sibelco viert 150 jaar witzandont­gin­ning met wandelpad en expo: “We zijn nog altijd verweven met de lokale gemeen­schap hier”

Sibelco, de wereldleider in witzandontginning, blaast dit jaar maar liefst 150 kaarsjes uit. Het Molse bedrijf is na al die tijd nog steeds diepgeworteld in de Kempische zandgrond en geeft ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag de Desselse groeve Schansheide terug aan de lokale bevolking als natuurgebied. “De Kempen blijft onze bakermat”, zegt Cathy Blervacq van Sibelco Belgium.

19 mei