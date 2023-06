Technische problemen op Graspop: “Mijn geld stond op een ander z’n bandje. Die heeft er doodleuk twee kebabs mee gekocht”

Meer over Graspop Metal Meeting lees je in ons dossier .

Zijn verhaal wordt verschillende keren herhaald door anderen in de rij. “40 tokens had ik staan, maar aan de bar had ik er plots geen.” of: “Van tevoren betaald, maar bij de toog had ik plots 0 euro.” Een paar klanten klaagden stevig op een Facebookplatform. “Ik heb vanmorgen 12,5 skullies betaald voor een tandenborstel van 1 skullie. Die 11,5 ben ik nu kwijt.” Een ander lijkt nog bozer. “Het bleek bij aankomst op het festival dat mijn 20 tokens gelinkt waren aan een ander polsbandje, waardoor nu iemand met mijn skullies gaat lopen. 7,2 tokens heeft die persoon al uitgegeven aan twee kebabs.”