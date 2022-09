Stuifzandbibliotheken verwennen bezoekers

voetbal eerste nationale Kristiaan Haagen en Dessel trekken morgen naar Luik en ontvangen AA Gent in de Croky Cup: “Mooie bekerlo­ting, maar competitie primeert”

Na twee vrije dagen staan de spelers van Dessel vanavond opnieuw op het oefenveld. Morgen staat in eerste nationale de uitgestelde competitiewedstrijd van vorig weekend in Luik op het programma. In afwachting van dat duel zat Dessel dinsdagnamiddag in de trommel tijdens de bekerloting. In de tweede week van november komt met AA Gent de huidige bekerwinnaar op bezoek.

27 september