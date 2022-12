Stichting Lokaal Fonds steunt acht projecten rond welzijn voor Desselaars

De Stichting Lokaal Fonds werd in 2016 opgericht om lokale meerwaardeprojecten binnen Dessel en Mol te ondersteunen. Sinds 2018 werden al verschillende projectoproepen gelanceerd en kregen al tientallen lokale verenigingen en individuen steun toegekend voor bepaalde projecten. Dit jaar was alweer de vierde keer dat de stichting op zoek ging naar mooie projecten in Dessel. “Met deze projectoproep wilde het Lokaal Fonds focussen op de thema’s gezondheid, zorg en welzijn van de Desselaars”, vertellen Eric De Ridder, voorzitter van het bestuursorgaan, en Ellen Broeckx, voorzitter van het Uitvoerend Comité Dessel.